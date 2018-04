Facebook

Europa League: Napoli, rimonta solo sfiorata Al Napoli non riesce l'impresa di rimontare l'1-3 del San Paolo e dice addio all'Europa League già ai sedicesimi di finale. I ragazzi di Sarri battono 2-0 il Lipsia e tornano dalla Germania con tanti rimpianti per il sciagurato match di andata che ha compromesso la qualificazione. La sfida della RB Arena è aperta da un gol di Zielinski al 33', bravo a sfruttare una ribattuta del portiere Gulacsi. Insigne raddoppia all'86', ma non basta. >