Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Coppa Italia, l'Udinese ne fa 8 al Perugia Nel penultimo sedicesimo di Coppa Italia, l'Udinese in una partita folle piega 8-3 in casa il Perugia. Oddo trova la prima vittoria sulla panchina dei friulani volando così agli ottavi dove incontrerà il Napoli. Partita spettacolare quella della Dacia Arena con i padroni di casa che già al 40' sono avanti di tre reti ma nella ripresa gli umbri la riaprono arrivando fino al 4-3 per poi arrendersi davanti al poker di uno scatenato Maxi Lopez. >