Serie A, Milan-Chievo: le foto del match Vince e convince il Milan che nell'ottava giornata di Serie A ha battuto 3-1 il Chievo a San Siro. Protagonisti Higuain e Suso con l'argentino lucido a firmare una doppietta tra il 27' e il 34' sempre imbeccato dallo spagnolo, portando a sei il proprio bottino di reti in sette presenze in rossonero. Nella ripresa Bonaventura cala il tris al 56' con una deviazione di Rossettini. Di Pellissier il gol per i clivensi con un bell'esterno al 63'. >