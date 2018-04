Facebook

Serie A: Crotone-Chievo 1-0, le foto del match Tre punti pesanti per il Crotone, che supera il Chievo e sale a quota 15, al momento fuori dalla zona retrocessione. Allo Scida finisce 1-0 per la squadra di Zenga, a segno al 33' grazie alla rete di Budimir. I veneti faticano parecchio ma sfiorano il pari in due occasioni: all'80' viene annullato un gol a Inglese, poi al 91' Pucciarelli calcia a lato di pochissimo. >