Roma-Liverpool, notte in fila per i biglietti Notte in fila davanti ai Roma Store della Capitale per assicurarsi i biglietti del match di Champions League contro il Liverpool che si giochera' il 2 maggio alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Dopo giorni di attesa è arrivato il grande momento per la vendita libera dei biglietti. Lunghe file si sono formate davanti ai negozi nei vari quartieri della città parecchie ore prima dell'apertura: da Marconi a Casal Bertone, da via Regina Margherita al Prati. >