Real Madrid, il giorno della festa con i tifosi: le foto della sfilata sull'autobus Il giorno dopo il trionfo in Champions, il terzo consecutivo, a Madrid è il momento della festa. Domenica il Real ha lasciato lo stadio Santiago Bernabeu verso le 16 per dirigersi verso la Cattedrale dell'Almudena, le cui campane suonavano a festa. Durante questa prima tappa tradizionale delle celebrazioni del Real, i giocatori hanno presentato la Coppa alla Vergine di Almudena, patrona di Madrid. I giocatori sono poi andati al governo regionale e al municipio di Madrid per presentare il trofeo ad Angel Garrido, presidente della regione e Manuela Carmena, sindaco della città. Successivamente i giocatori e lo staff del Real hanno sfilato su un pullman scoperto per le vie di Madrid davanti a decine di migliaia di tifosi. Tappa obbligata per il bus la Plaza de Cibeles, ritrovo abituale dei tifosi del Real Madrid per festeggiare le vittorie. Il gigantesco autobus bianco e' stato decorato con la frase 'Campeones 13' e lo stemma del club per celebrare il tredicesimo successo in Champions League. >