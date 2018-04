Facebook

Napoli, vigilia da Champions League Il Napoli di Sarri è pronto a misurarsi ancora con il Manchester City di Pep Guardiola. Dopo la conferenza stampa della vigilia, gli azzurri sono scesi in campo per la seduta di rifinitura prima della sfida di Champions League. Sarri, in conferenza stampa, non ha nascosto ancora una volta la propria ammirazione per la squadra dell'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco: "Mi piacerebbe potermi paragonare a Guardiola. Io sono uno che ha idee, ma non ho vinto nulla rispetto a lui. Quindi non posso paragonarmi minimamente ad un mostro sacro del calcio europeo. Mi piace la filosofia sua di andare a riconquistare subito la palla, mi piacciono molto certi movimenti che sono al limite del geniale e che hanno fatto nella gara d'andata. E' uno di quegli allenatori che quando lasceranno l'attività verranno ricordati come uno che ha cambiato il calcio". >