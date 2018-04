Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Napoli-Shakhtar 3-0, le foto del match Il Napoli è ancora vivo e a novanta minuti dalla fine del girone di Champions resta in corsa per gli ottavi di finale. In un San Paolo semideserto, gli azzurri di Sarri hanno battuto 3-0 lo Shakhtar Donetsk raccogliendo l'unico risultato utile per sperare nella qualificazione. Succede tutto nella ripresa: Insigne inventa il vantaggio con un destro all'incrocio al 56'; poi Zielinski e Mertens chiudono la partita con due gol tra l'81' e l'83'. >