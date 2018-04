Facebook

Mané si beve il Porto, Liverpool a valanga Quarti di finale in cassaforte per il Liverpool che rifila cinque reti al Porto ed espugna il do Dragao. Una tripletta di Mané (25’, 29’, 84’) lancia i Reds che trovano anche i gol di Salah (29’) e Firmino (69’), al settimo centro in altrettante partite di Champions. Senza l’infortunato Aboubakar, il Porto non punge mai e adesso dovrà scalare l’Everest per ribaltare il risultato nella sfida del 6 marzo ad Anfield. >