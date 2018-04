Facebook

Juve rimontata dal Tottenham: l'ironia del web La rimonta subita dall'Euro-Juve in Champions ha scatenato i social: nel mirino dell'ironia dei tifosi è finito soprattutto Buffon, ma non solo. C'è anche chi vuole vedere positivo e ricorda che, per la fortuna dei bianconeri, il ritorno si giocherà a Londra che... non si trova in Europa! Tra Coppe del Nonno e gol in fuorigioco, ecco alcuni twitter su Juventus-Tottenham. >