Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Juve, rifinitura a Vinovo pre-Real Clima disteso e sorrisi a Vinovo nell'ultima rifinitura prima della partenza per Madrid, dove domani al 'Bernabeu' i bianconeri sono chiamati alla missione impossibile. Nel corso dell'allenamento Wojciech Szczesny si è cimentato in una rovesciata in stile CR7. Scherzo del destino sotto lo sguardo di De Sciglio. >