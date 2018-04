Facebook

Champions, Manchester United-Siviglia 1-2: gli spagnoli di Montella ai quarti Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions, dopo lo 0-0 dell'andata il Siviglia di Montella batte 2-1 il Manchester United a Old Trafford e si qualifica, per la prima volta dal 1958, ai quarti. L'eroe degli spagnoli è Ben Yedder, subentrato nella ripresa a Muriel e autore di una doppietta tra il 74' e il 78'. Tardiva la reazione dei Red Devils, con gli innesti di Mata, Pogba e Martial, in gol all'84' con Lukaku. Mourinho saluta l'Europa. >