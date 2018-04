Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Champions League, notte di festa a Roma Città in festa dopo l'impresa della Roma contro il Barcellona. Poco dopo la vittoria per 3-0 sul Barcellona nel centro della città si sono riversati tantissimi tifosi festanti. Ma il più felice di tutti era il presidente giallorosso James Pallotta: trascinato dall'abbraccio dei tifosi si è messo in maniche di camicia e si è concesso un tuffo nella fontana di Piazza del Popolo per celebrare una notte storica per i colori giallorossi. >