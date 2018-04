Facebook

Champions League: il Bayern prenota le semifinali, Siviglia ko Il Bayern Monaco prenota le semifinali di Champions League andando a vincere 2-1 in casa del Siviglia, allo stadio Sanchez-Pizjuan, nell'andata dei quarti di finale. Gli andalusi di Montella partono bene e trovano il vantaggio con Sarabia (32') ma poco dopo un'autorete di Jesus Navas (37') rimette il risultato in parità. Nella ripresa un colpo di testa di Thiago Alcantara (68') vale la vittoria per i tedeschi di Heynckes. >