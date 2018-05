Facebook

Champions al Real Madrid, notte di festa in città In 80mila a Madrid hanno assistito alla vittoria del Real sul Liverpool sugli spalti del Bernabeu, dove erano stati allestiti dei maxischermi per permettere ai tifosi di guardare la partita in svolgimento a Kiev. È stata una festa nella capitale spagnola, invasa da miglialia di tifosi che, come da tradizione, si sono impossessati di Plaza de Cibeles, in attesa del ritorno dei campioni. Sergio Ramos e compagni sono atterrati a Madrid nella mattina di domenica, dopo le 8. E ora è tutto pronto per la celebrazione della 13esima Coppa dalle grandi orecchie.

