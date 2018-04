Facebook

Anderlecht-Bayern, soldi in campo I tifosi del Bayern Monaco in trasferta hanno protestato contro il caro-biglietti: il tagliando per assistere al match contro l'Anderlecht nel settore ospiti era di 100 euro. All'inizio i supporter tedeschi hanno esposto uno striscione polemico ("La vostra cupidigia è stata in questo modo soddisfatta?") e poi, durante il match, hanno lanciato in campo banconote false da 500 euro. >