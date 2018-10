Facebook

"Se segno non esulto": Cristiano Ronaldo torna all'Old Trafford "Alla Juve mi sto adattando molto bene, per me è un periodo fantastico. Ma non voglio fare paragoni tra la Juve e il Real: sono due società incredibili, al Real ho fatto un viaggio, si è aperto un nuovo capitolo alla Juve". Lo ha detto Cristiano Ronaldo, nella conferenza stampa di vigilia Champions all'Old Trafford di Manchester, dove CR7 ha spiccato il volo. "Di Manchester mi ricordo l'affetto incredibile, e devo tantissimo ad Alex Ferguson, mi ha aiutato molto. Tornare a Manchester è una grande emozione, se segno non esulto".

