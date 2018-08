Facebook

Vecchie glorie in Armenia: Batistuta con Maldini e Ronaldo, le foto Un match amichevole tra vecchie glorie del calcio è stata l'occasione per ritrovare insieme tante leggende degli Anni 90 e dei primi Anni 2000. In Armenia si sono rivisti in campo ex calciatori del calibro di Maldini, Rivaldo, Figo, Djorkaeff, Cafu, Dida, Giggs, Di Biagio, Serginho, Candela, Crespo e tantissimi altri tra cui Gabriel Omar Batistuta, che ha voluto documentare la "reunion" attraverso qualche foto postata su Instagram. >