Spagna, Luis Enrique si presenta "Non ci sarà una rivoluzione ma un'evoluzione. Ci sono molte decisioni da prendere". È questa la promessa di Luis Enrique nella conferenza stampa di presentazione come nuovo commissario tecnico della Spagna. L'ex allenatore di Roma e Barcellona arriva sulla panchina delle Furie Rosse dopo la breve parentesi di Fernando Hierro al deludente Mondiale. Sul caso Lopetegui, esonerato con la squadra già in Russia, Luis Enrique ha spiegato: "È una cosa che appartiene al passato e non credo di dover commentare nulla. Il passato appartiene al passato". >