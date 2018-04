Facebook

Rooney a giudizio: ritirata la patente Ritiro della patente per due anni e 100 ore di lavori socialmente utili: il tribunale di Stockport ha dato una pena esemplare a Wayne Rooney, condannato per essere stato trovato, lo scorso primo settembre, al volante in stato di ebbrezza. Tra l'altro, Wazza era alla guida non della sua vettura, ma di quella di un'avvenente modella al suo fianco, pure troppo poco sobria per guidare. Per questo motivo pare che la moglie gli abbia chiesto di smettere di giocare per dedicarsi completamente alla famiglia, soprattutto ora che è in arrivo il quarto figlio. Eventualità che i bookmaker d'oltremanica prendono in considerazione: si gioca a 10 volte la scommessa, come riporta Agipronews, che il calciatore annuncerà il suo addio entro la scadenza del contratto con l'Everton, la squadra del cuore nella quale è tornato quest'estate. Più probabile, però, che Rooney si rimetta in piedi e decida di tornare sui suoi passi: quest'estate aveva anche detto basta alla nazionale inglese, di cui è miglior marcatore con 53 reti. Vale 2,90 la possibilità che ci ripensi e si gioca invece a 6,00 che, nel caso, venga anche convocato per i Mondiali in Russia del 2018. >