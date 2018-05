Facebook

Real Madrid, ecco la nuova maglia: manca CR7, ma solo perché è un uomo Nike... Il Real Madrid e Adidas hanno presentato le divise per la stagione 2018/2019. La prima maglia del Real Madrid sarà come sempre bianca, ma tornano ad essere nere le storiche strisce Adidas. Una scelta sobria ed elegante, che ricalca la divisa utilizzata nel 2002, quando il Real vinse la nona Champions con il gol di Zidane in finale con il Leverkusen. Sul collo ci saranno dei bottoni che modernizzano il disegno classico.



La seconda maglia sarà scura, come nella stagione appena conclusa. Il colore prescelto è un grigio metallico, che risalterà le strisce, più chiare. Scollo a V e niente bottoni. Per i portieri, maglia con strisce orizzontali.



L'assenza di Cristiano Ronaldo tra i "modelli" del Real Madrid ha inevitabilmente attirato l'attenzione di molti e, secondo alcuni, la mancanza di CR7 era un altro segnale di un possibile divorzio in vista. In realtà, invece, si è trattata di una precisa scelta dell'Adidas motivata dal fatto che Cristiano Ronaldo è un uomo della Nike, suo sponsor personale. Nel giorno della presentazione ufficiale, dunque, non c'è spazio per il portoghese ma per i tifosi blancos non c'è nulla di cui preoccuparsi. >