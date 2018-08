Facebook

Psg, Buffon supercampione di Francia Primo trofeo con la maglia del Psg per Gigi Buffon. A Shenzhen i parigini hanno battuto 4-0 il Monaco e hanno alzato al cielo la Supercoppa francese. Partita dominata dagli uomini di Tuchel sbloccata da una splendida punizione di Di Maria al 33' e raddoppio del giovane Nkunku al 40'. Nella ripresa il sigillo del figlio di Weah al 67' e l'ingresso in campo di Neymar al 76' al posto di Verratti. Nel recupero doppietta personale per Di Maria. >