Neymar, due giorni a Milano Due giorni a Milano per Neymar. L'attaccante del Psg è venuto in Italia per un evento GaGà, di cui è testimonial. Il brasiliano si è anche diverto in compagnia degli amici in due noti locali milanesi, il Just Cavalli e l'Hollywood, dove ha incontrato tra gli altri anche Kevin-Prince Boateng

