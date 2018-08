Facebook

Mls: Rooney, esordio-show con il Dc United - le foto Esordio trionfale per Wayne Rooney nella MLS. L'attaccante inglese e' stato protagonista con due assist nella vittoria dei DC United di Washington per 3-1 contro Vancouver. Il 32enne Rooney e' partito dalla panchina, con il pubblico del nuovo stadio Audi Field che nel corso del match ha iniziato a chiedere l'ingresso della stella inglese cantando: "Vogliamo Rooney". Entrato al 58', accolto dall'ovazione di 20.000 spettatori, l'ex Manchester United e' entrato subito in partita offrendo due assist all'argentino Paul Arriola (69' e 80') per sigillare la vittoria. L'altro argentino Yamil Asad aveva aperto le marcature al 27'. "Volevo entrare in partita tanto quanto il pubblico voleva vedermi", ha detto l'ex nazionale inglese autore in carriera di 53 gol in 119 partite. "Spero di poter regalare loro quante piu' vittorie possibile". Nonostante la vittoria, i DC United restano al penultimo posto in classifica con 14 punti in 15 partite. >