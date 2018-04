Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Liverpool, ecco la nuova maglia casalinga Il Liverpool ha svelato la nuova maglia casalinga per la stagione 2018-2019 e tra i testimonial c'erano Salah, Firmino, Mané e Hernderson, Karius e van Djik, ma è saltata all'occhio l'assenza di Emre Can. Un chiaro indizio che il centrocampista tedesco, in scadenza di contratto e attualmente infortunato, difficilmente rinnoverà con i Reds e lascerà Anfield a fine stagione. La Juve continua ad attendere un segnale positivo dal giocatore e dal suo entourage. >