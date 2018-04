Facebook

La Var debutta in Inghilterra Debutto senza intoppi nè interruzioni per la VAR inglese: nessun intervento della moviola nella sfida di Fa Cup tra Brighton e Crystal Palace. In ritardo rispetto ad altre federazioni (come quelle di Italia e Germania), anche la Fa ha infine deciso di aprire alla tecnologia in campo. Ma nella sua prima partita ufficiale, in occasione dell'ultima gara di terzo turno di Coppa d'Inghilterra, non ci sono state situazioni controverse o dubbiose che hanno richiesto l'analisi video da parte della regia d arbitri che hanno seguito l'incontro da Londra. >