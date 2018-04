Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Kakà saluta Orlando. Ultima gara in MLS per il brasiliano La partita fra Orlando City e Columbus è stata l'ultima di Ricardo Kakà con la squadra della Florida. Il brasiliano ha giocato per tre stagioni in MLS e in una conferenza stampa ha annunciato di non voler rinnovare il contratto in scadenz a dicembre. La sensazione, però, è che l'ex Milan e Real Madrid non abbia intenzione di ritirarsi a 35 anni. Fra le ipotesi, quella di un ritorno in Brasile al San Paolo, squadra in cui ha iniziato la propria carriera.

>