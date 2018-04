Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Jesper Blomqvist, dal calcio alla... pizza La sua avventura come calciatore in Italia ha lasciato davvero a desiderare (due gol in 48 gare in due stagioni tra Milan e Parma dal 1997 al 1999), ma Jesper Blomqvist nel nostro paese ha scoperto la buona cucina che, a distanza di anni, è diventata la sua professione. L'ex attaccante svedese, infatti, ha aperto a gennaio una pizzeria sull'isola di Lidingö (Stoccolma) che si è già meritata l'attenzione di Gambero Rosso. "Ho fatto un sacco di brutti affari, sono stato ingannato e ho fatto investimenti senza successo - aveva spiegato alla stampa locale -. Non sono senza soldi, ma non posso dormire sul divano e non fare nulla. Ho rilevato una pizzeria a Lidingo. Era da tempo che cercavo un progetto nella ristorazione". >