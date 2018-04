Facebook

Israele-Spagna, paura in campo Attimi di tensione alla fine del match Israele-Spagna, valido per la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, vinto dalle Furie Rosse per 1-0 con un gol di Asier Illarramendi. Secondo quanto riportato dalla stampa iberica, sei tifosi israeliani hanno effettuato invasione di campo e uno di loro, armato di coltello, ha cercato di avvicinarsi al giocatore del Real Madrid Isco. Il portavoce della polizia Micky Rosenfeld ha dichiarato che i giocatori spagnoli non hanno corso alcun pericolo: "Sono state messe in atto tutte le misure di sicurezza abituali, sia durante che al termine della gara". I sei sono stati arrestati dalle forze dell'ordine. >