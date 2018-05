Facebook

Il Boca di Tevez fa il bis Il Boca Juniors di Carlos Tevez si è laureato campione d'Argentina per il secondo anno di fila. Agli Xeneizes è bastato pareggiare 2-2 in casa del Gimnasia per mantenere un vantaggio incolmabile di 4 punti sul Godoy Cruz a una giornata dalla fine del campionato. Di Perez e Abila le reti del Boca, per il Gimnasia a segno invece Colazo e Aleman. Per il Boca, allenato dall'ex tecnico del Palermo Guillermo Barros Schelotto, è il 33esimo titolo nazionale. La formazione di Buenos Aires si è anche qualificata per la prossima Coppa Libertadores. >