Cristiano Ronaldo celebra il quinto Pallone d'oro al Bernabeu Il Santiago Bernabeu ha omaggiato la sua stella: prima della sfida contro il Siviglia, Cristiano Ronaldo ha mostrato ai tifosi i suoi cinque Pallone d'oro, l'ultimo dei quali vinto in settimana. Il fuoriclasse portoghese ha raccolto gli applausi e l'affetto dei tifosi del Real Madrid per il secondo anno consecutivo. La festa è proseguita poi in campo con la rete del momentaneo 2-0 firmata al 23' e la doppietta dal dischetto al 31'. >