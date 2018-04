Facebook

CR7, l'iPhone come specchio Cristiano Ronaldo il vanitoso. In campo è spuntato un iPhone e il portoghese l'ha usato per specchiarsi e controllare la ferita al volto. Viso insanguinato per colpo di un taglio che si è procurato mentre realizzava la sua doppietta in uno scontro con Fabian Schar.