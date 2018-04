Facebook

Coppa del Re, Barça in finale: primo gol di Coutinho Il Barcellona vola in finale in Coppa del Re. Dopo l'1-0 dell'andata al Cam Bou, la prima rete di Coutinho con la maglia blaugrana e il gol di Rakitic piegano il Valencia. Ora Messi & Co' dovranno vedersela con il Siviglia.