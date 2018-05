Facebook

Borussia Dortmund: la maglia 2018/19 “The Pulse of Dortmund”– questo è il motto con il quale PUMA ha collaborato con il Borussia Dortmund per presentare la nuova maglia Home per la prossima stagione calcistica. Il BVB è il cuore di questa città come nient'altro, pulsa sempre anche quando non c’è un match in programma. Con il design della nuova maglia, PUMA desidera premiare lo speciale legame che la BVB ha con la città e con i suoi fan, che sono impareggiabili nella loro devozione.



L'area del petto della maglia, che mantiene il classico colore giallo, è caratterizzato da una grafica a impulsi che rappresenta la connessione speciale tra la città e il club. Accanto alla grafica, i loghi BVB e PUMA ricamati e il lettering dello sponsor della Evonik impreziosiscono la maglia. Tra le caratteristiche accattivanti spiccano il moderno taglio a V e le maniche raglan dal design mélange evidenziate in nero. Il retro mostra anche il logo "BVB" sul collo e il classico lettering "DORTMUND".



Ogni maglia incorpora la tecnologia di termoregolazione evoKNIT di PUMA che offre una gestione dell'umidità migliorata e un sistema di raffreddamento adattivo che aiuta a creare la temperatura corporea perfetta sul campo. Combinata con la costruzione senza cuciture, la maglia offre il massimo in termini di vestibilità e comfort per prestazioni ottimali. La maglia sarà lanciata dove il cuore della città batte più forte - al Signal Iduna Park - per l'ultima partita casalinga della stagione che si diputerà contro il Mainz. >