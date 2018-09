Facebook

Bolt, sogno esaudito: esordio da calciatore professionista Usain Bolt ha esaudito il suo sogno: per la prima volta in vita è riuscito a prendere parte ad una partita partita di calcio da giocatore professionista. Il primatista mondiale dei 100 e 200, che da alcuni giorni si stava allenando con gli australiani del Central Coast Mariners, ha partecipato all’amichevole vinta per 6-1 contro i dilettanti del Central Coast. Bolt, che è entrato in campo al 72’ è stato accolto con un cori e fumogeni dai circa circa 10000 tifosi presenti. “La folla mi ha dato entusiasmo, e' stato fantastico come pensavo" il commento a caldo del giamaicano. >