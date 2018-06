Facebook

Bolt, esordio amaro con lo Strømsgodset Parte col piede sbagliato l'avventura di Usain Bolt nello Strømsgodset, squadra norvegese che ha concesso alla leggenda dell'atletica una chance per dimostrare le sue qualità anche nel calcio. Il primatista dei 100 e 200 metri ha giocato venti minuti contro l'Under 19 della Norvegia, indossando la maglia numero 9.58 in onore del suo record mondiale, ma il suo contributo non è servito molto alla squadra, che ha perso 1-0. >