Bayern, Meisterschale al cielo e l'addio di Heynckes: tutte le foto E' il giorno della festa per il Bayern Monaco, che sabato per il sesto anno consecutivo ha alzato al cielo il Meisterschale, ovvero il trofeo assegnato a chi trionfa in Bundesliga. All'Allianz Arena, la squadra di Heynckes ha chiuso con il ko per 1-4 contro lo Stoccarda. Per i bavaresi si è trattato del 28° titolo della propria storia. Prima del match i tifosi hanno omaggiato il tecnico Heynckes, che lascerà il club dopo la finale di Coppa di Germania (contro l'Eintracht Francoforte) in programma sabato prossimo. All'Allianz Arena, per la festa, era presente anche Luca Toni insieme ad altre vecchie glorie del club come Ballack, Xabi Alonso, Paulo Sergio, Klose, Kuffour, Lizarazu. >