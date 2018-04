Facebook

Zico protagonista e ambasciatore di Pes 2018 Arthur Antunes Coimbra, conosciuto nel mondo come Zico, è un nuovo ambasciatore ufficiale e giocatore leggenda di Pes 2018. “Di tutti i videogiochi di calcio che ho provato, quello che mi ha impressionato maggiormente è Pes 2018, il gameplay, il controllo della palla, i movimenti dei giocatori e il loro stile di gioco sono estremamente realistici - ha detto Zico - . Per me è un onore essere stato scelto come ambasciatore e giocatore leggenda di Pes, sono molto felice di questa partnership che sono certo che offrirà ai fan un’esperienza di gioco ancora più avvincente”. >