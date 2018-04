Facebook

Una figurina speciale per Astori La Panini rende omaggio a Davide Astori con una delle cinque figurine speciali che raccontano il film del campionato in edicola sabato, in una bustina speciale abbinata a "SportWeek" e "La Gazzetta dello Sport". “Non poteva mancare un ricordo dello sfortunato capitano della Fiorentina, Davide Astori - ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini - improvvisamente scomparso meno di un mese fa". >