Ti segno poi esulto: le vendette degli ex Federico Bernardeschi ha punito la sua ex squadra, la Fiorentina, senza trattenersi dall'esultare. Ma sono molti i giocatori, soprattutto quelli accolti da sonori fischi, ad aver celebrato le reti ai propri ex compagni e tifosi. Da Higuain alla celebre corsa di Destro sotto la curva del Bologna. Da Ronaldo a Ibra, da Van Persie a Figo senza dimenticare Osvaldo e Pandev. Perché quando l'ex ha il dente avvelenato, la vendetta può essere particolarmente amara per i tifosi. >