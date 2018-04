Facebook

Russia 2018: ecco Telstar 18, il pallone dei Mondiali Si chiamerà adidas Telstar 18 e a dicembre sarà presentato come pallone ufficiale di Russia 2018. Un richiamo alla tradizione che riporta lo stesso nome usato a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Un pallone bianco e nero con scala di grigi tutto intorno, una rivisitazione in chiave moderna di quello che fu l'originale Telstar. Il tutto - come spiega Footyheadlines - riportando anche il logo ufficiale della manifestazione oltre a quello tecnico di adidas. >