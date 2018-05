Facebook

Ronie contro Ronaldo: chi è il fenomeno? Josè Mourinho non perde occasione per punzecchiare Cristiano Ronaldo. Dovendo scegliere il migliore tra i due Ronaldo, lo Special One non ha dubbi: "Ronaldo Nazario, il migliore di sempre". Così riporta il The Sun in occasione del film sulla vita di Sir Bobby Robson. "Non ho mai visto niente di simile" ha dichiarato Mou, che che nel film descrive la stagione vissuta al Barcellona come la migliore di sempre di Ronaldo. Nel 1996/97 Ronie segnò 47 gol e Mou visse tutto dalla panchina come secondo proprio di Bobby Robson. >