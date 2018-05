Facebook

Nonno Maradona e il piccolo Diego Matias Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da oggi, le prime foto posate di Diego Matias Maradona, nipote del leggendario “Pibe De Oro”. Il mitico goleador argentino ha posato orgoglioso con il nipotino e ha dichiarato: «Sono felicissimo e voglio godermi questo bambino come non ho fatto con mio figlio». Parole anche confermate al settimanale diretto da Alfonso Signorini dal padre del piccolo Diego Armando Maradona junior. «Non ho dubbi che sarà un ottimo nonno, perché da quando ci siamo ritrovati è stato anche un buon padre (Diego junior è stato riconosciuto da Maradona nel 2007 , ma il vero primo abbraccio è avvenuto una decina di anni dopo) . Quando Dieguito è nato lui era impegnato all'estero per lavoro. Ma è volato subito qui per abbracciarlo pochi giorni dopo. Penso che sarà un nonno premuroso, affettuoso e attento. Io penso solo alle cose belle di oggi e domani, il passato è passato». >