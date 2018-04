Nike, ecco le Hypervenom GX limited-edition: le foto Nike lancia oggi le Hypervenom GX limited-edition per celebrare il 20° anniversario del centro di Montebelluna (Treviso), dove sono state prodotto le prime scarpe da calcio firmate Nike nel 1997. La tomaia è in pelle Alegria e Nike Flyknit, combiando quindi materiali tradizionali e tecnologia moderna in una scarpa che è più leggera del 30% rispetto alla Air GX originale. La Hypervenom GX conserva le linee iconiche della Air GX, senza tuttavia l’imbottitura trapuntata che in origine perforava la pelle della tomaia. L’allacciatura asimmetrica rimane come nel modello del 1997, ora senza la linguetta oversize, resa inutile dai progressi degli schemi di allacciatura. Solo 2.500 paia di Hypervenom GX saranno disponibili dal 16 ottobre. Ulteriori modelli ispirati alla GX si possono personalizzare su NIKEiD. >