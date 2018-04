Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Modena, i tifosi fanno il funerale ai gialloblù Il Modena ha toccato il punto più basso della sua storia. L'ultima partita in programma al Braglia domenica alle 18:30 contro il Mestre non si è giocata a causa dei debiti della società gialloblù con il comune emiliano (625mila euro). Il Modena ha perso 0-3 a tavolino contro i lagunari e continua a essere ultimo in classifica in Serie C con 0 punti dopo 6 giornate. I 300 tifosi presenti all'esterno dello stadio hanno inscenato una maxi protesta sotto forma di funerale, con tanto di bara simbolica di cartone e manifesti mortuari. Il presidente Antonio Caliendo, che nelle scorse settimane aveva promesso di trovare una soluzione, è stato il più bersagliato dai sostenitori emiliani. Ora il Modena potrebbe essere escluso dal campionato se le sconfitte a tavolino dovessero arrivare a tre. >