La top 11 di Ronaldo: manca CR7 Sulle pagine del Mundo Deportivo, Luis Nazario da Lima in arte Ronaldo ha stilato la formazione più forte di tutti i tempi. Schierata con un ultra offensivo 4-1-4-1, in pratica con un solo centrocampista di ruolo (Pirlo) nell'11 del Fenomeno non trova spazio l'omonimo Cristiano Ronaldo, vincitore di 5 Champions League (tre consecutive) e altrettanti Pallone d'oro. Questa la sua formazione che, come sempre, farà discutere: Buffon (foto 1), Cafu (foto 2), Maldini (foto 3), Cannavaro (foto 4), Roberto Carlos (foto 5); Pirlo (foto 6); Messi (foto 7), Maradona (foto 8), Zidane (foto 9), Pelé (foto 10); Ronaldo Fenomeno (foto 11). >