L'adidas ingaggia Dybala: le foto Nuovo acquisto per adidas Football, che annuncia la firma di Paulo Dybala. L'attaccante della Juve sarà impegnato con l'Argentina al Mondiale, dove indosserà le scarpe dell'azienda tedesca: "Sono felice di far parte della famiglia adidas, unendomi al marchio sportivo leader e spingendo i confini della creatività dentro e fuori dal campo - ha commentato l'attaccante -. Sono entusiasta di vedere cosa riserva il futuro e cosa siamo in grado di creare insieme". >