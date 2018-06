Facebook

Juve, De Ligt si allontana A Torino, sponda Juve, si raffredda la pista che porta a Matthijs De Ligt, giovane difensore dell'Ajax finito nel mirino di mezza Europa. A frenare la trattativa con Marotta ci sarebbero le richieste del club olandese, che non vuol far sconti sul prezzo del giocatore, valutato almeno 50 milioni di euro. Una cifra decisamente fuori budget per i bianconeri, che a questo punto potrebbero decidere di cambiare obiettivo. >