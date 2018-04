Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Icardi, Maxi Lopez e Wanda: tutti insieme per il compleanno di Coki Tutti insieme: Icardi, Maxi Lopez e Wanda Nara. L'occasione è il compleanno di Coki, figlio dell'attaccante dell'Udinese e della moglie del capitano interista. Tra i due ex amici non corre buon sangue e in più di un'occasione Maxi Lopez si era rifiutato di stringere la mano a Maurito prima di sfidarlo sul campo. Ma in onore dei 7 anni del piccolo Coki ecco la famiglia allargata al gran completo: alla festa organizzata a Milano non poteva mancare papà Maxi. E in un video postato dalla showgirl si vedono Maurito e Lopez, distanti pochi metri, festeggiare e applaudire insieme. >