Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Icardi designer per Nike Durante la Milano Design Week, Nike celebra il calcio con una mostra che racconta 40 anni di innovazione nelle maglie realizzate da Nike Football : “Brothers of the world”.



In programma una serie di attività presso Spazio Maiocchi, il nuovo polo culturale milanese, e presso il campo da calcio di Via Veglia.



Lo Spazio Maiocchi ospiterà una mostra sulle maglie Nike Football.

Tra quelle esposte, saranno presenti anche le più iconiche divise di diverse stagioni di AS Roma, Paris Saint Germain, FC Internazionale, Brasile.



Dal 19 al 21 aprile alle ore 11.00 e alle 15.00 si svolgeranno i workshop di personalizzazione delle maglie con alcuni designer collaboratori di Nike provenienti da tutto il mondo come Matthew Williams e Heron Preston, o partner locali come Slam Jam.



L’ingresso alla mostra sarà aperto al pubblico dal 18 al 22 aprile.



Il 19 aprile, il talk “Jerseys of the world” avrà come oggetto le migliori maglie da calcio degli ultimi 40 anni e come protagonisti Tim Small, Stefano Carloni e la leggenda del calcio Marco Materazzi.



Per celebrare la cultura del calcio a Milano, Nike ha collaborato con Mauro Icardi, Sfera Ebbasta e il partner Slam Jam per creare maglie da calcio esclusive che saranno disponibili per l’acquisto dal 19 aprile presso NikeLab ST18, Slam Jam, One Block Down e Jersey Shop.

Parte del ricavato delle vendite sarà donato per finanziare un vecchio campo storico di Milano in collaborazione con No League Social Games.

>